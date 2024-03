La cantante salsera Kate Candela ha empezado su 2024 con pie derecho y es que acaba de confirmar que está a punto de comenzar la grabación de su nuevo disco, en donde contará con la participación de algunos colegas musicales nacionales e internacionales.

Hace unos días la salsera confirmó mediante sus redes sociales que uno de sus primeros invitados es el cantante chalaco Jeison Manuel. Además, confirmó su primera gira por Europa.

Kate Candela no se duerme en sus sueños de posicionarse como la mejor cantante salsera del país, es por ello que desde inicios de año viene trabajando en la grabación de su nuevo disco musical.

“Estoy súper emocionada y contenta porque siento que estoy por buen camino, gracias a Dios y a mis seguidores que cada fin de semana me acompañan, en retribución estoy preparando un disco con canciones inéditas y con versiones a mi estilo que espero agrade a todo mi público. Uno de los primeros invitados es Jeison Manuel, un cantante que se ha sabido posicionarse dentro de la industria musical”, cuenta la cantante.

Por otro lado, la salsera confirmó que este año llegará al viejo continente con su música. “Este año me voy a Europa, desde hace un tiempo que vengo recibiendo mensajes de la comunidad peruana por allá y este año por el mes de octubre y noviembre Dios mediante estaré visitando: Madrid, Barcelona, Torino, Roma, Milano e Firenze, estaré llevando mi música, no me desespero, pero si estoy emocionada por este paso también importante en mi carrera musical”, refiere la salsera.

Finalmente, Kate Candela agradeció a todos sus seguidores por el gran éxito que viene teniendo sus versiones de vallenatos versionados a salsa. “Te cuento que mis 3 versiones de ‘Mix Vallenatos’ ya acumularon más de 20 millones de reproducciones en YouTube, y en cada presentación que voy no pueden faltar, ya que es el mismo público que las corea y disfrutan, muchas gracias a todos ellos¨, finaliza la cantante.

