Karol G lanzó el videoclip de su nueva colaboración con Tiësto y Young Miko titulada ‘Contigo’, sencillo donde muestra la historia de amor entre dos mujeres, sin embargo, este nuevo proyecto musical no ha sido bien recibido por todos sus fans.

En el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín, la cantante colombiana sorprendió a sus fans estrenando su nueva canción que podría convertirse en el nuevo himno LGTBIQ+, no obstante, no fue ajena de las críticas y no solo por aparecer con una ‘novia’ en el videoclip, sino también porque el tema ya enfrenta acusaciones de plagio.

Como era de esperarse, a algunos usuarios no les gustó que la ‘Bichota’ demuestre su apoyo a la comunidad LGTBIQ+, por lo que ella decidió responderles a todas las personas que la juzgan.

"Este video es un abracito al Cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar. (…) Gracias Young Miko por haber aceptado hacer parte de un proyecto tan poderoso y tan especial. No hubiera sido igual sin ti"", escribió en la descripción de la publicación.









¿Karol G plagió tema?

El tema ‘Contigo’ también llamó la atención de varios internautas, quienes dejaron notar la similitud de este sencillo de la estrella colombiana con el clásico romántico Bleeding Love, de la británica Leona Lewis









