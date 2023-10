Karol G está más recargada que nunca. La colombiana acaba de dejar atónitos a todos sus seguidores al confirmar su tour ‘Mañana será bonito’ en Latinoamérica, recorrido donde nuestro país está incluido. Entérate más detalles de su visita a nuestro país.

Para empezar, la colombiana compartió en sus historias de Instagram el afiche de su gira, al igual que ha creado un perfil de dicha red social (@karolgtour) para no perderse ningún detalle.

‘Mañana será bonito’ empezará este 1 de diciembre en Medellín (Colombia), ciudad donde la artista nació, y culminará el 9 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Con respecto al Perú, la artista urbana hará una sola parada en el Estadio Nacional (Lima) el próximo 12 de abril del 2024.

Cabe agregar que la última vez que Karol G visitó nuestro país fue el 4 de junio del 2022 en el marco de su gira mundial ‘Bichota Tour’.

Lista de conciertos. (Foto: instagram @karolg)

Sobre la setlist para los conciertos, se sabe que la colombiana entonará sus canciones más sonadas como ‘Tusa’, ‘El makinon’, ‘Provenza’ y ' Una noche en Medellín’ hasta sus últimos estrenos como ‘TQG’, ‘Mi ex tenía razón’, ‘S91′ y ‘Mientras me curo del cora’. Sin duda, habrán muchas sorpresas y el espectáculo deleitará a más no poder a sus asistentes.





