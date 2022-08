Rafael Fernández acordó no hablar de su separación “por respeto” a los hijos de Karla

Karla Tarazona reapareció este lunes en la conducción del programa “D’ Mañana” y se refirió sobre los acuerdos a los que llegó con su expareja Rafael Fernández tras separarse.

Indicó que ambos acordaron no hablar sobre su separación, sin embargo, esto no habría sido respetado por el empresario, quien le brindó una entrevista a Magaly Medina y aparecerá este lunes en “Amor y Fuego”.

“No hubiese querido hablar ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos Rafael y yo realizamos algunos acuerdos y entre ellos era el de no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por respeto a la relación que en algún momento hemos tenido y sobre todo por respeto a mis hijos”, explicó.

En esa línea, Tarazona aseguró que respetará lo acordado con el empresario. “Obviamente al no respetar este acuerdo no lo voy a respetar a él, no me voy a respetar a mí misma, menos voy a respetar a mis hijos. Entonces la posición que estoy tomando en estos momentos es que finalmente es un pedacito de nuestra vida personal y me voy a quedar con lo bueno, con los bonitos momentos”.

Asimismo, comentó que “en esta esta historia no existen malos, sino que solo existen dos personas adultas en busca de la felicidad”.

Rafael Fernández brinda entrevistas

Magaly Medina anunció, a través de sus redes sociales, que esta noche emitirá una entrevista con Rafael Fernández.

“Hoy Rafael Fernández nos recibió en su departamento en San Isidro y nos habló sobre el fin de su matrimonio con Karla Tarazona. En entrevista exclusiva con Magaly TV: La Firme”, escribió la personalidad de ATV en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el programa “Amor y Fuego” tendrá esta tarde en su set al empresario, quien hablará sobre su separación con Karla Tarazona.

“Este lunes a la 1:50 pm en #AmorYFuego Rafael Fernández, el esposo de Karla Tarazona, habla por primera vez de su separación y nos explica por qué se fue a una comisaría”, es el mensaje que acompaña el adelanto del programa.

Anunciaron el fin de su matrimonio

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti que Karla Tarazona y Rafael Fernández