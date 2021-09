Karla Tarazona se pronunció sobre su reciente salida del matutino “Mujeres al Mando”. La también locutora de radio desmintió que su retiro sea por las presuntas diferencias con Karen Schwarz, quien esta semana se sumó al programa para reemplazar a Maricarmen Marín.

Tarazona señaló que su ausencia en el programa de latina se debe a que su contrato terminó. “No voy hace tres días porque ya acabó mi temporada”, dijo al diario Trome.

La conductora de televisión descartó que su salida del matutino sea a causa del repentino ingreso de la esposa de Ezio Oliva. “Karen es muy buena onda, no me llevo mal con nadie. Yo fui hasta el martes al programa y Karen ya estaba ahí, así que nada que ver con lo que dicen. Me llevo genial con todas las chicas, pero se terminó mi temporada”, agregó.

Asimismo, Karla negó la posibilidad de que acepte una invitación a “Reinas del Show”, programa en el que están participando dos exparejas de Christian Domínguez: Vania Bludau e Isabel Acevedo.

“No existe ni la más remota posibilidad, no me interesa ir. Ando ocupada en hacer crecer mi negocio, al igual que mi esposo que está ocupado en cosas productivas”, puntualizó. “No me interesa hablar de temas que no tienen nada que ver con mi vida actual. Yo no me presto al show de nadie pues sobre todas las cosas está mi familia primero”, finalizó.

