En una reveladora entrevista en el programa de YouTube ‘Edson pa qué más’, conducido por Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, la conductora de televisión Karla Tarazona, abrió su corazón y habló sin tapujos sobre su exmatrimonio con el empresario Rafael Fernández.

En medio de una charla amena y llena de humor, Tarazona no dudó en tocar un tema que ha sido motivo de curiosidad para muchos; su relación con Fernández, también conocido como el ‘Rey de los Huevos’, con quien contrajo matrimonio a los cuatro meses de iniciar su romance.

Entre risas y bromas sobre el negocio de los huevos, propiedad de su exesposo, Karla confesó ante las cámaras que, si bien no acostumbra arrepentirse de sus decisiones, considera que casarse tan rápido fue un error.

“No suelo arrepentirme de mis decisiones, apechugo bastante cuando elijo algo bien o algo para mal, pero creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido. Me aloqué, me casé y la fregué”, afirmó la conductora de “Préndete”.

Sin embargo, la expareja de Christian Domínguez demostró una actitud optimista al respecto, señalando que de los tropiezos se aprende y que no hay espacio para los arrepentimientos. “De los errores uno no tiene por qué arrepentirse porque al final uno aprende”, aseguró con determinación.

En cuanto a su futuro amoroso, la presentadora reveló que ahora tomará las cosas con más calma y esperará al menos dos años antes de pensar en casarse nuevamente. No obstante, dejó claro que no cierra las puertas al amor y que, a pesar de las experiencias pasadas, está dispuesta a darle una nueva oportunidad al matrimonio.

