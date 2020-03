La exconductora del fenecido programa ‘Válgame’, Karla Tarazona, arremetió contra su expareja Leonard León luego de que el cantante la tildara de “sin talento”.

Tarazona, a través de una publicación en las historias de Rodrigo González, confirmó que el padre de sus hijos no los ve desde hace un año.

“Leonard León sano entró en cuarentena de sus propios hace casi un año así que si no los buscó sano imagino que ahora menos”, sentenció la expareja de Christian Domínguez.

Captura: Instagram Karla Tarazona

Captura: Rodrigo González

POSITIVO AL COVID-19

El cantante de cumbia Leonard León confirmó —a través de un enlace telefónico en el programa ‘En boca de todos’— que dio positivo a la prueba del coronavirus.

“Ayer (martes) a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el COVID-19”, dijo el cantante.

“Fue una noticia bastante lamentable y la tomé con tranquilidad porque la misma doctora me explicó que este virus no me va a matar, pero tengo que seguir todas las recomendaciones de la cuarentena”, agregó.

La expareja de Karla Tarazona también contó que se encuentra en cuarentena y siguiendo las recomendaciones médicas.

¿EN CUARENTENA?

Hasta donde se conoce, el cantante reside en el condomino Parque de la Huaca de San Miguel y cumple cuarentena obligatoria como paciente con COVID-19. Sin embargo, algunos vecinos han salido a denunciar que lo han visto en la calle.