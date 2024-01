Karla Tarazona evitó pronunciarse sobre el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada y mostró molestia hacia los conductores de ‘Todo se Filtra’ al ser consultada sobre el sonado caso.

“No he hablado y no pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada de que me escriban y que me estén llamando por un problema que a mí no me compete. Yo no soy protagonista ni antagonista, a ellos tiene que preguntar”, indicó Karla Tarazona.

La conductora señaló que el cumbiambero tiene tres hijos menores que se vieron afectados por su ampay, en el cual aparece teniendo intimidad en su camioneta y en vía pública con una mujer que no es Pamela Franco.

“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, acotó.

Tarazona solicitó a los medios de comunicación que dejen de contactarla, ya que no hará declaraciones sobre el ampay del dueño de ‘La Gran Orquesta Internacional’. Asimismo, hizo un llamado al respeto de la privacidad de sus hijos menores.

“Sí, voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas que no tienen por qué estar escuchando este tipo de cosas (...) No quiero molestar la tranquilidad y estabilidad emocional que tiene mi hijo en mi casa”, señaló.









