“No lo voy a tratar mal”: Karla Tarazona se disculpa tras pelea con Christian Domínguez

El 21 de enero, un tenso momento se vivió en la televisión peruana cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizaron una discusión en vivo. Pese al momento tenso, la dupla sorprendió al público al reaparecer junta en la edición de hoy del programa Préndete. Ambos dejaron atrás los roces del pasado y retomaron su dinámica habitual, aunque no sin ciertas indirectas de por medio.



El momento más destacado del programa ocurrió cuando Tarazona hizo una pausa para enviar un mensaje especial a la madre de Christian Domínguez, conocida cariñosamente como “Pochita”, por su cumpleaños. Aprovechando la ocasión, Karla lanzó un comentario con tintes de ironía que aludía a los conflictos previos con el cantante.

“El día de hoy, la señora Pochita, mamá del señor Domínguez, está cumpliendo años. Así que desde aquí, señora Pochita, le prometo que no voy a tratar mal a su hijo. Feliz cumpleaños y que la pase bonito. Solamente porque es su cumpleaños”, expresó la también locutora radial, levantando la mano en señal de promesa.

Este comentario generó risas en el set, pero también sirvió para evidenciar que, aunque las diferencias parecen haber sido superadas, todavía hay matices de la tensión que los ha rodeado en los últimos días.

Christian Domínguez, por su parte, mantuvo una postura relajada y no respondió directamente al mensaje de Karla, reforzando su posición de que ambos son solo amigos, como aclaró previamente.

Como ser recuerda el intercambio se intensificó cuando Domínguez, visiblemente incómodo, decidió abandonar el set. La reacción no fue bien recibida por Tarazona, quien lanzó un comentario directo.

“Acá no somos falderos de nadie y, si se va, me importa tres pepinos”. Estas palabras encendieron la polémica, generando opiniones divididas entre los espectadores y los propios involucrados.

En declaraciones posteriores, Christian Domínguez explicó su incomodidad, señalando que no se debió al tema en sí, sino a la insistencia en las preguntas. “La incomodidad no fue por el tema, sino porque me repreguntaban lo mismo. Yo dije que no quería opinar y, aun así, insistieron. Me pareció una provocación”, declaró.

Asimismo, el cantante calificó el comentario de Tarazona como una falta de respeto. “A mí dime lo que tú quieras, pero no me faltes el respeto (...) Tú no, Rocío. ¿Quién me faltó el respeto? Karla”, expresó, dejando en claro su malestar.

Por su parte, Karla Tarazona se defendió alegando que su comentario fue un reflejo de su personalidad frontal y directa. “Yo soy frontal, yo no creo que le he faltado el respeto. La gente que me conoce sabe que si no me gusta algo, soy frontal y lo digo. Una cosa es que te diga ‘tres pepinos’ y otra que te diga una lisura”, afirmó.

Tarazona también aseguró que no modificará su forma de ser. “¿Por qué no te puedo decir aquí?”, cuestionó, refiriéndose a la libertad de expresarse en el programa.

