Rompió su silencio. La conductora Karla Tarazona aprovechó su espacio televisivo ‘D’ Mañana’ para hablar sobre su reciente ruptura matrimonial con el empresario Rafael Fernández.

“Definitivamente estos días no han sido nada buenos para mí. Han aparecido demasiadas notas periodísticas al enterarse de la situación. He recibido muchos mensajes de apoyo, de sorpresa, de ánimo y de curiosidad también”, fueron las primeras palabras que dio en torno a su separación.

La presentadora expresó que se siente decepcionada tras las entrevistas brindadas por su expareja Rafael Fernández: “Pienso yo que hacer esas declaraciones es lastimar”.

“No hubiese querido hablar ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos realizamos algunos acuerdos y entre ellos era el no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por respeto a la relación que hemos tenido y por sobre todas las cosas por respeto a mis hijos”, aseguró.

Tarazona prefiere guardar silencio y quedarse con los buenos recuerdos de su relación: “La decisión que voy a tomar es que finalmente me voy a quedar con lo bueno, con los bonitos momentos. Solamente quiero mencionar que en esta historia no existen malos, solo existen dos personas adultas en búsqueda de la felicidad”.

“Eran una bonita familia”

Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo, sus compañeros en el programa matutino, se mostraron muy sorprendidos con la separación de Tarazona. Uno de los más afectados fue ‘Metiche’, quien se quebró y soltó algunas lágrimas, al hablar sobre la ruptura de su amiga.

“Cuando a mí me pasan cosas muy fuertes y me mandan mensajes, no puedo procesarlo, por eso me demoré el mensaje a Karla. Incluso yo pensaba enviarle el sábado por la mañana porque sentía que la iba a invadir... Hemos visto una relación de amor, pasión y bonita familia, ¿y qué pasó?. No sabía lo que ha pasado ”, expresó el conductor.

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

HABLARÁ SOBRE EL FINAL DE SU MATRIMONIO

Magaly Medina anunció, a través de sus redes sociales, que el día lunes 29 de agosto emitirá una entrevista con Rafael Fernández, empresario que acaba de anunciar su separación con la conductora Karla Tarazona.

“Hoy Rafael Fernández nos recibió en su departamento en San Isidro y nos habló sobre el fin de su matrimonio con Karla Tarazona. En entrevista exclusiva con Magaly TV: La Firme”, escribió la personalidad de ATV en su cuenta de Instagram.

