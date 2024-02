La conductora de ‘Préndete’, Karla Tarazona, ha roto su silencio y ha ofrecido declaraciones contundentes respecto a la reciente visita de Christian Domínguez a su casa, situación que generó controversia después de un ampay difundido a principios de este año.

Karla Tarazona explicó que le permitió la entrada a Christian Domínguez a su casa porque es el padre de su hijo. Sin embargo, aclaró que se retiró 20 minutos después de su llegada para continuar con sus actividades y preservar la estabilidad emocional de sus hijos.

“El día de ayer que han estado en mi casa, mi hijo ha estado en el balcón y él me preguntaba ¿qué hacen acá?, ¿por qué están acá?, y es explicarle a ellos todo lo que está pasando y es una labor muy difícil como mamá, ya que me tengo que preocupar por la estabilidad emocional de mis hijos”, manifestó.

Asimismo, señaló que no es paño de lágrimas de nadie y que las imágenes mostradas por el programa ‘Magaly: TV La Firme’ mal informaron la situación: “Christian es el responsable de esta situación y es el encargado de explicarles lo qué sucede, yo no soy el paño de lágrimas de nadie. El día de ayer se emitieron imágenes que mal informaron. Christian ingresó a mi casa el día de ayer sí, porque yo no lo voy a botar, no le voy a decir, no veas a tu hijo. Ingresó a mi casa, y a los 20 minutos de que ingresó, yo me retiré y me fui a entrenar”, indicó.

La conductora negó haberle pedido a Domínguez que cuide a su hijo, subrayando que eso no está relacionado con su vida como padre. Concluyó reiterando que la puerta de su casa no se cerrará para el padre de su hijo, pero aclaró que los problemas personales de Domínguez deben ser solucionados por él mismo.

“Espero haber aclarado esto para que ya me dejen de molestar. Lo van a ver seguido (en mi casa), si lo van a ver, porque es el papá de mi hijo, y la puerta no se la voy a cerrar, porque el problema personal que tenga él, él va a tener que solucionarlo, pero nadie va a cuestionar lo que debe cumplir como papá, ya sea económicamente o emocionalmente, pero tiene que estar”, finalizó.





