La familia está unida y ella, muy tranquila. Karla Tarazona reveló que sus tres pequeños, incluyendo el hijo que tiene con Christian Domínguez, conocieron a Pamela Franco y que incluso la llaman tía.

La conductora de TV reveló que el encuentro se dio a pedido del cumbiambero y que se hizo en una presentación oficial también estuvo ella. “En la presentación oficial yo estuve presente (…) Se me recomendó que mi hijo vea que se le estaba presentando a una persona cercana a su papá”, aseguró.

“Me lo pidió porque me dijo: ‘vivimos juntos’, y es su pareja y en cualquier momento ellos piensan agrandar su familia y no sería justo para el bebé presentar a alguien de la noche a la mañana ya con familia", reveló la exmodelo, quien cree firmemente en tener una relación alturada tanto con el cumbiambero como con su nueva pareja.

Karla Tarazona habla de Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. (Video: Latina)

Karla Tarazona también se refirió a Isabel Acevedo, a quien durante años acusó de haberse entrometido en su relación con el cantante, y dijo que si ella y Domínguez hubiesen seguido juntos, jamás iba a tener esa actitud porque la bailarina iba a ser “impresentable hasta el fin de los días”.

"Definitivamente no porque es mi forma de pensar, mi opinión personal. No puedo entender como alguien como ella, que tuvo la conchudez de meterse a mi casa y ya se iba de viaje con él. ¿Crees que va a tener respeto por un niño? No pues, si no tuvo respeto por mi casa menos va a tener respeto por la criatura”, sostuvo.