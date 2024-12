Karla Tarazona revela que aún usa el anillo de compromiso que le regaló Christian Domínguez

El último fin de semana, Christian Domínguez y Karla Tarazona sorprendieron a sus seguidores al hablar abiertamente sobre el anillo de compromiso que la conductora lleva, un tema que remonta a su relación anterior.

Durante su participación en el reencuentro de 'Skándalo', Karla explicó que la piedra del anillo que luce actualmente proviene de una joya que le entregó Christian hace ocho años, en el marco de un compromiso que no prosperó.

“Esta piedra que ven, es la piedra de cuando estuvimos hace 8 años. Como se terminó la relación, yo dije; no me voy a quedar con el anillo de compromiso, le saqué la piedra y lo convertí en una sortija”, comentó Tarazona, compartiendo la curiosa historia detrás de la joya.

Por su parte, Christian Domínguez aprovechó el momento para reflexionar sobre su pasado con Karla, admitiendo que ha cambiado con el tiempo.

Al ser advertido de que no puede volver a engañarla, el cantante fue claro en su respuesta: “Son otras épocas, ya pasó, 10 años ya han pasado. No, yo no la engaño, ni como amigos la engaño... Cuando sea tu pareja y me aceptes, va a ser todo maravilloso”, expresó con la esperanza de dejar atrás las viejas tensiones y empezar una nueva etapa.

