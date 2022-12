Contacto cero. La conductora de ‘D’ Mañana’, Karla Tarazona, anunció que para el 2023 ya debería estar oficialmente divorciada de su expareja, Rafael Fernández. Durante su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora se mostró muy optimista sobre su futuro.

Tarazona asegura que desde que se distanció del popular ‘Huevero’ su estabilidad económica va viento en popa: “Después de que me separé, mis ahorros se duplicaron, estamos súper bien” (...) No hay quien dome a esta fiera, dejar de trabajar no puedo, tengo tres hijos. Felizmente no dejé de trabajar, ese tema para mí está zanjado y me quedé por el Pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco”, expresó la amiga de Kurt Villavicencio.

Sobre las promesas económicas que Fernández le hizo prefiere dejar “que las promesas se las lleve el viento, yo me quedo con los mejores recuerdos”.

NO LA VOLVIÓ A BUSCAR

Karla Tarazona afirma que se encuentra ansiosa por figurar como soltera nuevamente: “Estoy esperando que mi abogado se comunique con él, creo que no necesito pedirle (que firme) porque ya habíamos quedado, así que máximo seis meses y ya mi DNI tiene que salir divorciada... para la mitad del 2023 ya tengo que ser una mujer divorciada”, expresó.

La expareja de Christian Domínguez sorprendió al revelar que el hombre con el que estuvo casada algunos meses nunca más la volvió a buscar. Ella habría hecho lo propio al bloquearlo de todas sus redes sociales.

“Yo hice contacto cero totalmente y hasta ahora lo estoy cumpliento, quiero mi estabilidad emocional. Lamentablemente las cosas no terminaron de la mejor forma, yo volteo la página”, añadió un tanto afectada.

Ampay de Rafael Fernández

Casi tres meses después de anunciar su separación de Karla Tarazona, el popular ‘Rey de los huevos’ se dejó ver caminando por la playa abrazando a una joven, de quien aún se desconoce su identidad.

Al ver las imágenes del empresario, Magaly Medina consideró que todo indicaría que ya reinició su vida amorosa, aunque continúe negándolo. “Estas son fotos bastante evidentes, no sabemos de quién se trata”, dijo la ‘Urraca’.