La ex modelo Karla Tarazona retornará a la pantalla chica desde el próximo domingo como conductora del programa ‘Trapitos al aire’, junto a Sully Sáenz y Joselito Carrera.

Karla no perdió el tiempo y le envió una indirecta a la actual pareja de Christian Domínguez, quien está incursionando como reportera de espectáculos en el canal NextTV, tal como ella lo hizo en los inicios de su carrera.

"El tema del programa no era una idea mía, el proyecto es de una productora que es Soho. Si a ella (Isabel Acevedo) la llamaron (para hacer lo mismo), ese es su problema, a mí no me interesa", dijo Karla Tarazona.

Tarazona dejó entrever que ‘Chabelita’ le estaría siguiendo los pasos: "Habrá que ver el programa, cómo conduce y eso. ¿A quién le habrá copiado? Uno siempre tiene un referente de personas que trabajan en televisión", sentenció.