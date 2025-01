"Con sus amigas se le corta la lengua": Karla Tarazona a Valeria Piazza por criticar su relación con Domínguez

El reciente viaje romántico de Karla Tarazona y Christian Domínguez a Panamá, interpretado por muchos como una reconciliación tras un pasado marcado por la infidelidad, desató diversas reacciones. Valeria Piazza, presentadora de ‘América Espectáculos’, fue una de las que opinó sobre la pareja.

En su programa, Piazza calificó la relación de Tarazona y Domínguez como un “hilo rojo tóxico”, sugiriendo un destino inevitable pero con connotaciones negativas, a pesar de las infidelidades de él y las declaraciones pasadas de ella.

La exreina de belleza también afirmó que le sería imposible volver con una expareja infiel.

Al respecto, Karla Tarazona no tardó en responder a estas declaraciones. En una entrevista con Trome, respondió con sarcasmo, restando importancia a los comentarios de Piazza: “¿Quién es ella para opinar de lo que no sabe? (risas). Ahora, todas son psicólogas”, dando a entender que la modelo no tiene autoridad para juzgar su situación.

Pero el comentario más punzante de Tarazona fue dirigido a la aparente falta de crítica de Piazza hacia su propio círculo: “Así también debería opinar de sus amigas. Ahí sí la lengua se le corta porque tiene varias que andan por ahí”.

La presentadora de 'Préndete' concluyó: “Lo que opine, sobre todo ella, me da igual. Que haga su prensa con sus amigas, yo no lo soy. De lejos con esa gente”.

