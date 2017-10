¿Karla Tarazona se sometió a unos 'arreglitos' para lucir un nuevo rostro?. En los últimos días, este ha sido el rumor que sonó con fuerza alrededor de la ex de Christian Domínguez.

De inmediato, la modelo y empresaria desmintió haberse hecho retoques estéticos a su rostro y hoy dio más argumentos al respecto y de lo renovada que se siente en este momento de su vida.

"No soy perfecta, tampoco pido serlo con 10 años más o 10 años menos. Que si me opero o no me opero, ¿cuál es la diferencia si la esencia nunca cambia", indicó Tarazona en su Instagram.

"Que si tomo o no tomo, si salgo o no salgo, si estoy sola o acompañada. ¡Escándalo mamá! ¡qué ejemplo!. Tengo la misma vida, defectos y virtudes como cualquiera... la única diferencia es que estoy aprendiendo a vivir mi vida y a disfrutarla, y así debe ser mientras no se haga daño a nadie", agregó muy a su estilo.