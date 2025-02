Karla Tarazona quiere tener otro hijo con Christian Domínguez y casarse el próximo año

El conductor de 'Préndete', Christian Domínguez, agradeció la nueva oportunidad que le ha dado su compañera Karla Tarazona. Los presentadores de espectáculos hablaron abiertamente sobre la relación que han retomado.

"Lo que sí van a saber es que si se da o no el matrimonio, porque depende que ella me acepte, es que igual estaré a su lado. Karla me ha dado una oportunidad y solo Dios sabe cuánto se lo agradezco , solo quiero hacerla feliz a ella, a mis hijos, a mi familia", dijo en conversación con Trome.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su perdón a Domínguez?

La exmodelo aseguró que asumirá las consecuencias si su reconciliación no termina bien:

“Este ha sido un proceso que ha incluido a la familia, hemos decidido respetar espacios, perdonar y hablar de este momento que era un secreto a voces. Estoy asumiendo la responsabilidad de mis decisiones y mucha gente no sabe cómo él ha cambiado", comentó en un video que compartió en sus redes sociales.

"También me gustaría casarme el próximo año en una playa muy lejana y no descarto la posibilidad de tener otro hijo”, expresó.

También habló sobre su relación en el programa 'Todo se Filtra':

“Todo bien con ella, Christian cumple con su hija, como lo hizo en su momento con Valentino, pero por el momento no trabajaría (la presentaría en un show) con ella, para evitar especulaciones”, dijo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO