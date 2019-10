La conductora de espectáculos, Karla Tarazona , estuvo presente en el LIF Week Primavera-Verano 2020, evento realizado en el Country Club en San Isidro, y reveló a Perú21 que se encuentra enfocada en su trabajo en la televisión.

Además, pese los problemas legales con Christian Domínguez, Karla Tarazona aseguró que no le guarda rencor al padre de su hijo y que trata de mantener una relación ‘amistosa’ por el bien del menor.

“Para bien o para mal, somos papás de una criatura y creo que en nosotros está el intentar llevarnos bien”, refirió la conductora de ‘Válgame’.

“No es que sea así, una estrellita en la frente, porque está más que obvio que por la situación, las cosas no terminaron bien. Creo que por el niño tenemos una muy buena comunicación en necesidades, que tienen que ver exactamente con él. Yo considero que ambos estamos en una etapa de nuestras vidas que, en realidad, lo que más nos importa son nuestro hijo", agregó.

Sobre si le guarda algún rencor a su expareja, Tarazona afirmó: “En realidad no porque como dije, para bien o para mal, nos vamos a ver la cara hasta el día en que nos vamos a morir. Y por más que hayan pasado cosas malas o cosas buenas, creo que a veces es mejor dejar eso de lado, porque sino no podríamos llevar una buena relación".

NO PIERDE LA ESPERANZA

Karla aseguró que se encuentra tranquila y centrada en su trabajo en la conducción del programa de Latina, ‘Válgame’, pero que todavía cree en el “príncipe azul”.

“Tranquila, relajada, trabajando, dedicada a mis hijos. En verdad pienso que en estos momentos no me hace falta un hombre al costado, no lo necesito tampoco. Algún día aparecerá, todavía no me he vuelto 'frozen’, todavía creo que llegará el príncipe azul y otra vez me volveré a casar. Terca soy”, refirió.