Atrás quedaron sus fallidos romances con Leonard León y Christian Domínguez en donde hubo problemas por presunta violencia e infidelidad. Sin embargo, Karla Tarazona asegura que aún cree en el amor.

La conductora de ‘Válgame’ compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura que, pese a las malas experiencias, no se puede dejar de volver a intentar.

“El amor es cuestión de dos, es cuestión de piel, esa unión de sentimientos que se comprometen para compartir la vida, pero si no resulta, una, dos o varias veces no es motivo para no seguir creyendo en el amor”, escribió.

El texto está acompañado de una fotografía en el que la ex de Christian Domínguez usa un polo con la inscripción “Aún creo en el amor”.

Como se recuerda, a Tarazona se le ha involucrado con un joven menor que ella con quien se estaría dando una nueva oportunidad. Aunque, a diferencia de sus anteriores relaciones, esta la ha mantenido lejos de la esfera pública.