No olvida el engaño: Karla Tarazona LE RECLAMA a Christian Domínguez: "Ya me cansé de tus explicaciones"

Karla Tarazona y Christian Domínguez han comenzado a facturar juntos en diferentes eventos. Parte del show consiste en mandarse indirectas en torno a las diversas infidelidades cometidas por el cantante de cumbia a la conductora y a otras parejas.

En una reciente presentación, la figura de televisión y conductora de 'Préndete' arremetió contra el líder de la 'Gran Orquesta Internacional': “Todos queremos escucharte, ya nos cansamos que nos mientas, te va crecer tu nariz por mentiroso (...) Ya me cansé de tus explicaciones, ya me las conozco todas”, dijo en el escenario en el que también se habría presentado Pamela Franco.

Lo dicho por Tarazona fue ignorado por Domínguez, quien empezó a cantar el tema 'Pedazo de Luna'. Su acto fue interrumpido por la conductora, quien le recordó que se fue lejos de su vida.

Aunque esto lo dijo durante un evento, no solo sería parte del show. Hace unos días, Christian Domínguez se sentó en el programa de Kurt Villavicencio, 'Todo se Filtra' y reveló que Karla Tarazona no ha querido volver con él porque todavía no supera al pasado y todavía le reclama por su infidelidad con Isabel Acevedo.

Comentó que viene haciendo méritos y llevando terapia para demostrarle a la madre de su hijo que ha cambiado y que puede volver a confiar en él.

