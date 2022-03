Isabel Acevedo le pidió disculpas a Karla Tarazona y ella las aceptó. Durante la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, la bailarina se dirigió a la conductora de televisión, quien fue llamada durante el programa en vivo para aceptar el reconocimiento de la popular ‘Chabelita’.

“Errar es humano, todos hemos cometidos errores, por la vida que tengo ahora, tengo una familia constituida, creo que de todos los años que tengo, gracias a Dios, cuando obra bien las cosas van bien”, expresó Karla Tarazona en el programa.

Además, resaltó que no ha querido declarar a ningún programa sobre los dimes y diretes entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez porque no quiso meterse en un pleito de dos personas. Pero resaltó que “las disculpas de la ‘Chabelita’ públicas son aceptadas”.

“Quizá todo este tiempo siempre, no fue el tema de si te quitó o no, a mí lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, nunca me porté mal con ella ni con Christian Domínguez y por qué mentir, por algo pasan las cosas”, continuó Tarazona.

Asimismo dijo que “la vida continúa y cada uno tiene su vida y debemos ser felices, le agradezco mucho que haya pedido disculpas públicas”.

Por su parte, Isabel Acevedo agregó que “estoy en otra etapa de mi vida, todo lo que he vivido también, si en algún momento te pido disculpas y te deseo lo mejor”.

