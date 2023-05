¿Vuelve a creer en el amor? La conductora de ‘Préndete’, Karla Tarazona, se mostró muy feliz durante la última emisión de su programa, pues celebró sus cuarenta años en compañía de sus seres queridos. La figura de Panamericana Televisión fue sorprendida con un ramo de girasoles que aparentemente fueron enviados por un nuevo saliente.

Según su compañero, Kurt Villavicencio, el misterioso galán de Tarazona estaría saliendo con ella tras su divorcio con el empresario Rafael Fernández.

La expareja de Christian Domínguez también fue festejada con un emotivo video que la muestra junto a sus menores hijos. “De los errores no se arrepiente, sino se aprende. A mí me pueden decir de todo, menos que soy una mala madre”, aseguró la modelo, quien no brindó detalles sobre su nuevo romance.

Para cerrar el programa, el cantante Álvaro Rod le dedicó una canción a la presentadora.