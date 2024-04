Karla Tarazona, presentadora de ‘Préndete’, está contemplando emprender acciones legales nuevamente contra su exesposo, Rafael Fernández, tras haberse separado en agosto de 2022. La decisión surge luego de que Fernández insinuara públicamente que Tarazona le fue infiel con Christian Domínguez mientras estaban juntos como pareja.

En una entrevista con Trome, Tarazona explicó que su determinación de denunciar por acoso a Fernández surgió tras la difusión en el programa ‘Magaly TV La Firme’ de las declaraciones de un extrabajador del empresario, quien afirmaba haber sido contratado para perseguirla y desprestigiarla ante el público.

“Es una acusación grave que afecta mi tranquilidad, así que ese proceso sigue su curso. No diré nada más y que la justicia se encargue”, declaró. Posteriormente, Tarazona enfatizó que está a la espera de que su expareja presente pruebas que respalden sus acusaciones de infidelidad. En caso de no hacerlo pronto, la exmodelo no descarta demandarlo por difamación.

“Mi abogado se encargará de todo eso. Yo no quiero ni cruzármelo, pero para hablar hay que demostrar. A mí nadie me conoce por engañar a mis exparejas o de ir a los saunas con final feliz. Siempre he sido leal en mis relaciones. Uno no puede hablar lo que tu imaginación maquine, tienes que hablar con pruebas”, expresó Tarazona.

Karla Tarazona se alista para presentar una nueva demanda contra su exesposo. (Composición)





¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Rafael Fernández, conocido empresario y figura pública, ha vuelto a estar en el ojo público luego de que salieran a la luz detalles sobre la cercanía entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. Fernández, exesposo de Tarazona, reveló haber presenciado lo que consideró una relación más que amical entre la presentadora y el músico.

En una entrevista con Trome, el popular ‘Rey de los Huevos’ expresó su indignación por la denuncia que Tarazona interpuso en su contra por supuestamente insinuar un vínculo entre ella y Domínguez.

“Hay personas que sí pueden perdonar, creo que Karla sufrió en su momento y todo el tema. Yo sabía que en algún momento podría pasar si es que estuvieran o no estuvieran”, comentó Fernández.

Además, el empresario reveló que el acercamiento entre Tarazona, conductora de ‘Préndete’, y el cantante fue uno de los motivos detrás de su divorcio. “Ahí existía algo, ¿no?, y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié. Entonces, no estaba loco y esos son motivos por los cuales a mí me han denunciado, que es lo peor. Ahora vamos a ver qué dice el juez de todo esto”, añadió.





Rafael Fernández se refirió sobre la amistad entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Composición)





