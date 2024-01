Karla Tarazona sigue dando que hablar, pero esta vez no por una polémica separación, sino para sorprender a sus seguidores que está abierta a encontrar el amor. La conductora de televisión habló sobre sus requisitos para conocer un nuevo galán este 2024.

La actriz cómica reveló que estuvo saliendo con un misterioso galán, pero “no funcionó”. “En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, si no seguiré con mi vida”, dijo para Trome.

La modelo señaló que busca un “compañero” y no alguien que contribuyan económicamente. “A mis 41 años considero que si una persona no te contribuye emocionalmente ni en nada... es mejor que siga su camino. No busco alguien que mantenga a mis hijos o a mí, busco un compañero”, indicó.

Por otro lado, aseguró que no volvería a estar con personas del espectáculo. “Ya aprendí la lección, nunca más me involucraría con alguien que tenga que ver con la música, ni tampoco que sea un figureti”, mencionó.

Finalmente, Karla garantizó no cerrarle las puertas al amor. “A cualquier persona le gustaría que llegue alguien que sume en tu vida; más que una persona con dinero, deseo una persona que me muestre lealtad”, sostuvo.

