Karla Tarazona y sus duras palabras tras el accidente de Leonard León [FOTOS]

No se calló nada. Fiel a su estilo, Karla Tarazona se pronunció sobre el accidente que sufrió Leonard León , padre de sus dos hijos mayores, quien sufrió un accidente que lo mantendrá en descanso médico durante seis semanas.

En declaraciones para El Popular, la ex modelo señaló que hasta el momento, el cantante no se ha comunicado con ella ni con sus hijos para informar qué fue lo que le ocurrió.

“Yo no le deseo el mal a nadie, pero la vida de los demás no me interesa. Además, a mis hijos no les han comunicado lo ocurrido, tampoco sabemos nada en casa. La verdad no teníamos idea de lo que sucedió”, expresó.

La conductora de televisión se mostró a la defensiva y no quiso entrar en más detalles sobre lo que opina de su ex pareja, quien recientemente se luce en las redes sociales con su nuevo amor, Olenka Cuba, ex amiga de Gerald Oropeza.

"No opino nada que tenga que ver con Leonard, como tampoco él tiene ningún tipo de derecho a opinar de mis cosas. Yo le deseo a las personas que les vaya muy bien, al final la vida da muchas vueltas y lo único que queda es hacer el bien para que nos vaya bien. Él ya verá en qué momento se comunica con los niños", sentenció.

Se sabe que el cantante del Grupo América se fracturó la rótula y permanecerá enyesado luego de caerse por las escaleras. A través de su cuenta de Instagram, comparte fotos del estado de su pierna y comunica a sus seguidores sobre su salud.