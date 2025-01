"Me estás convenciendo": Karla Tarazona comparte románticas fotos con Christian Domínguez

¿Olvidó las traiciones? Karla Tarazona compartió unas románticas fotos junto a Christian Domínguez y volvió a encender los rumores de una posible reconciliación entre ambos.

En las fotografías se puede ver a ambos en una playa, disfrutando de lo que sería una escapada romántica en Huaral. "Así te quería, de rodillas, para pensarlo", escribió la conductora de televisión.

En otra de las instantáneas, el cantante aparece cargando a Karla, mientras ella ríe sostenida por los aires. "Me haces sentir feliz y me haces reír. Me estás convenciendo", agregó.

Rafael Fernández bendice la reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez

El empresario Rafael Fernández, conocido como 'Huevero', ha declarado que no mantiene comunicación con su exesposa, Karla Tarazona, pero les desea lo mejor en su posible nueva etapa juntos a Christian Domínguez.

Fernández hizo estas declaraciones a las cámaras de 'América Espectáculos', mostrando una actitud conciliadora.

"Ya no hablamos desde hace tiempo. Afortunadamente, ella ya está en otra etapa y siempre espero que le vaya bien. Las imágenes hablan por sí solas", comentó Fernández, refiriéndose a la aparente reconciliación entre Tarazona y Domínguez.

