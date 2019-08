Karla Tarazona: "La bailarina de Josimar es una 'Chabelita' recargada"

Sin pelos en la lengua.Karla Tarazona , en conversación con el diario Trome, se refirió al supuesto romance entre el salsero Josimar y su bailarina de apenas 17 años.

La ex actriz cómica comparó a la joven con Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', a quien acusa de haberse metido en su relación con Christian Domínguez.

"Cuando me enteré, sentí un deja vu, aunque lo mío ya pasó hace mucho tiempo. Pero veo en Gianella, una chica joven, inexperta, mamá primeriza, emocionalmente no debe estar bien (...) La bailarina es una Chabelita reloaded (recargada) ja, ja, ja... La verdad, palabras para ese tipo de personas no hay. No sé cuál será su historia, pero sí me da mucha pena porque hay una mamá y un pequeño", precisó.

Asimismo, Tarazona lamentó la circunstancias en las que se ha visto expuesta la familia del autor de la frase "Salsa perucha".

"Es lamentable que la familia se destruya de esa forma, pero hay personas a las que nos toca vivir circunstancias fuertes. Josimar es un chico que tiene talento, lo conozco desde que cantaba cumbia. Pero todas las personas tenemos un lado que no es tan bonito. Lamentablemente, si es cierto, los niños son los más perjudicados", concluyó.