Karla Tarazona aclara su relación con el primo de Richard Acuña [VIDEO]

La conductora de televisión, Karla Tarazona se animó a hablar sobre su nueva relación con Alonso Alfaro Acuña, piloto de autos y primo del congresista Richard Acuña, con quien fue ampayada bailando en una discoteca limeña.

"Las imágenes están más que claras, no lo voy a negar porque no me estoy escondiendo. Si uno sale a una discoteca o un lugar público sabes a lo que te expones. Sin embargo, tengo derecho a tener guardada bajo siete llaves mi vida sentimental", señaló Karla al programa Espectáculos.

La ex modelo señaló que respeta que la persona con quien está saliendo ahora no es del mundo del espectáculo.

"Quiero respetar que la otra persona (con el que sale) no tiene nada que ver con la televisión a diferencia mía. Cada uno en su sitio y todos felices", dijo Tarazona.