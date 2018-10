La ex modelo Karla Casós confesó que denunció a su aún esposo, Piero Díaz Pezo, por los presuntos maltratos psicológicos que recibía.

"Todo está registrado en el Poder Judicial. Son tres demandas las que tiene y estoy iniciando una más, porque necesito y voy a luchar por mi tranquilidad. He sido víctima de maltrato psicológico durante todo este tiempo", declaró la empresaria a Trome.

La ahora empresaria espera que le caiga todo el peso de la ley a su ex pareja, con quien tiene unos mellizos.

"Me da mucha tristeza por él, pero las equivocaciones y malas decisiones tienen un precio bastante alto. Hay que ser consecuente con las acciones", manifestó.

Karla Casós también mencionó que se encuentra mal de salud.

"He sido diagnosticada de fibromialgia (dolor y sensibilidad muscular generalizados).He guardado muchas cosas y eso me hizo mal. Eso enferma el alma y el cuerpo. He estado en emergencia un par de veces, cada vez que al señor se le ocurría hacer sus descargos por Internet", indicó.



