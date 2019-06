¡Lo dijo todo!, 'Timoteo' contó la verdad sobre la salida de Karina Rivera del programa que compartían

Luego de varios años de estar alejado de las pantallas de televisión, el actor Ricardo Bonilla, quien encarnara por varios años al popular 'Timoteo', del programa infantil 'Karina y Timoteo', se pronunció sobre la salida de su compañera Karina Rivera de este espacio infantil.

En una entrevista ofrecida a Acción Web Media, Bonilla contó que, antes de empezar la emisión de uno de los programas, los representantes del canal le informaron sobre la separación de Rivera y pese a que quiso contárselo- por la amistad que compartían- no se le permitió.

"El día del canal decide que ya no iba a estar Karina, a mí me llaman para decirme lo que pasaría. Pensé en contarle a Karina pero me pidieron, por favor, que no me correspondía eso a mí. Por la inmadurez de un joven inexperto, debí haberlo conversado con mi amiga, pero me pidieron que no dijera nada", contó.

SE ARREPIENTE



Bonilla aseguró que no haberle mencionado esta decisión a Karina es algo de lo que se arrepiente pues esta situación originó un distanciamiento entre ambos. Años después, según dijo, se reconciliaron y, a la fecha, sostienen una amistad.

"Lo único que me arrepiento es no haberle dicho a Karina lo que me habían dicho, que ella no iba a estar en 'Karina y Timoteo' y por no llevar en alto el tema de la amistad con ella (...) Lloramos mucho. Después de un tiempo nos reconciliamos y ambos seguimos siempre como buenos amigos", añadió.

Karina Rivera reveló hace unos días que debido a su embarazo, Maria Pía Copello llegó a reemplazarla supuestamente por un mes, pero eso no ocurrió y la nueva conductora permaneció en el programa.