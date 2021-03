Karina Rivera y ‘Timoteo’ tuvieron emotivo reencuentro

La presentadora Karina Rivera visitó el set del programa “En boca de todos” y protagonizó un emotivo reencuentro con ‘ Timoteo ’, interpretado por el actor Ricardo Bonilla.

Karina estuvo siendo entrevistada por las conductoras de “En boca de todos” y la producción del programa de entretenimiento la sorprendió con la inesperada presentación de ‘Timoteo’.

El pintoresco personaje hizo su aparición y tuvo unas palabras para su compañera, con quien compartió roles en el desaparecido programa “Karina y Timoteo” (1995-1999).

“Siempre te he seguido y siempre te he adorado. Sabes muy bien lo mucho que te quiero. Siempre te dije que cuando yo sea grande me voy a casar contigo”, expresó ‘Timoteo’.

Rivera se mostró muy emotiva por reencontrarse con su pareja televisiva y señaló que ‘Timoteo’ tiene un lugar especial en su corazón.

“Es el peluche de toda mi vida y lo será siempre. A pesar de que conocí a otros ‘dragoncitos’, Timoteo tiene un lugar súper especial”, dijo Karina.

“Me encanta que esté pasando esto (su reencuentro) en América TV, donde conocí a ‘Timoteo’. Muchas gracias a ‘En boca de todos’ y a todo el público que de verdad siempre me han sorprendido”, señaló.

