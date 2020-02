Karina Rivera, conductora de programa ‘Todo por amor’, se pronunció tras haber guardado silencio luego del comentario machista que soltó el exchico reality y ahora compañero de conducción, Nicola Porcella.

Recordemos que hace dos días, Porcella tuvo desafortunadas palabras en relación a su compañera. “acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Ante ello, Karina Rivera aceptó haberse sentido afectada por ese comentario. Sin embargo, contó que el exguerrero se encontraba muy apenado y le pidió disculpas.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, aseguró ante las cámaras de ‘Mujeres al mando’.

Según cuenta, Nicola Porcella le pidió conversar y aceptó su error, el cual ella considera una “barbaridad”, pero agradece que él lo aclarara.

“Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla (...) Él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, agregó Rivera.

