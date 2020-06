Karina Calmet se solidariza con Mayra Couto tras denunciar acoso por parte de Andrés Wiese.

Karina Calmet, conocida por su papel de ‘Isabela Maldini’ en ‘Al Fondo Hay Sitio', utilizó sus redes sociales para solidarse con su excompañera de reparto Mayra Couto luego que esta denunciara acoso por parte de Andrés Wiese.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz dedicó unas palabras a quien fue su nuera en la ficción.

“Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse”, escribió.

Anoche, Mayra Couto hizo pública una denuncia de acoso contra Wiese, quien fue su coprotagonista en la producción de Efraín Aguilar.

La actriz lo acusó de haber rozado su miembro viril contra su trasero.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

Además, la recordada ‘Grace’ dijo que no solo sufrió acoso por parte de ‘Nicolás’, sino que además fue víctima de bullying.

“Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que cómo era posible que no supiera de lencerías y esas cosas. En ese momento no tenía las herramientas para decírtelo, y ahora las tengo”, escribió.

