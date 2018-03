Karina Calmet y Mónica Sánchez: Cuando todo era felicidad entre ambas actrices [FOTOS]

Karina Calmet y Mónica Sánchez se han enfrentado sin piedad en las redes sociales en las últimas horas, luego que la recordada 'Isabella Maldini' de 'Al fondo hay sitio', lanzara duros calificativos contra algunos usuarios de Twitter que criticaban sus recientes revelaciones sobre su alejamiento de la actuación.

El último viernes, Karina Calmet escribió en la red social del pájaro azul, en respuesta a un seguidor que le preguntó qué papel le faltaba interpretar, lo siguiente: “Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú”.

Su respuesta provocó que un tuitero ironizara con sus palabras y eso no le gustó a Karina Calmet, quien le respondió empleando palabras soeces, e incluso lo tildó de “maricón”.

(0

Esto, no solo le valió las críticas de Ricardo Morán —quien cuestionó que utilizara la palabra “maricón” como un insulto— sino también de su colega Mónica Sánchez, con quien ha protagonizado más de un intercambio de palabras en las redes sociales, y quien aseguró que, con lo ocurrido, “se muestra tal cual es”.

()

La ex Miss Perú no demoró en reaccionar y 'tuiteó': “Mónica Sánchez es la persona más violenta e hipócrita que se puedan imaginar. Así, con su cara de bicho muerto, ni saben cómo grita y se le chorrea la baba mientras lo hace... ¡Da terror!”.

()

NO SIEMPRE ESTUVIERON ENFRENTADAS

Sin embargo, Karina Calmet y Mónica Sánchez no siempre estuvieron enfrentadas. Las actrices fueron protagonistas de la exitosa teleserie 'Al fondo hay sitio' durante ocho temporadas, interpretando a 'Isabella' y 'Charito' respectivamente.

Incluso, como veremos en la galería que acompaña esta nota, han posado juntas para el lente de los hombres de prensa, y en muchas de las imágenes —que han quedado para la posteridad— aparecen sonrientes, demostrando que su relación era buena, al menos, ante las cámaras.