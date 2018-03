La actriz Karina Calmet , recordada por su papel de 'Isabella Picasso Maldini' en la desaparecida serie 'Al fondo hay sitio' , anunció su alejamiento definitivo de la actuación.

A través de su cuenta de Twitter, la también ex Miss Perú (1995) respondió a uno de sus seguidores quien le preguntó qué personaje le faltaba interpretar en su carrera.

Este es el tuit que respondió la ex actriz. Este es el tuit que respondió la ex actriz. USI

"Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú", explicó en sus redes.

"Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir", agregó Karina Calmet, generando el desconcierto total entre sus seguidores.