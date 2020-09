La periodista Karina Borrero, conductora de “América Noticias”, sorprendió a sus seguidores de Instagram al relatar que casi sufrió un atraco cuando se dirigía a su centro de labores en el horario de la madrugada. Según detalló, los hechos ocurrieron cerca a Vía Expresa y a la avenida Iquitos, en La Victoria.

“Nosotros entramos al canal como a las cuatro de la mañana y viniendo para acá por la Vía Expresa, subo por la avenida Iquitos y casi me atracan tres ‘choros’... Ellos habían bloqueado la calle para cuando yo llegue ahí, ellos tratan de entrar al carro”, contó la mujer de prensa al inicio de su video.

Al verse amenazada, Borrero llamó por celular a su compañero Federico Salazar y junto a él llegaron a la conclusión que lo mejor sería retroceder con su auto e ir en contra.

“En ese momento yo llamé a ‘Fede’ (Federico Salazar) porque ya nos habíamos visto por ahí. Entonces lo llamo y le digo que me meteré en contra porque no sabía que más hacer. Le pedí que se quedara conmigo porque me moría de miedo de que me pase algo", añadió.

Karina Borrero aconsejó al público en general en tomar medidas de precaución ante este tipo situaciones.

“Yo quería contar esto porque creo que es algo que le está pasando a mucha gente y uno no sabe cómo actuar... a veces uno tiene un microsegundo para reaccionar. Es bien importante que la gente tenga a quien llamar o enviar un audio por Whatsapp... Quería decirles que estén preparados para este tipo de situaciones", concluyó.

