Karen Schwarz volvería con ‘Espectáculos’ a la televisión

La animadora Karen Schwarz se prepara para asumir nuevos retos en la pantalla chica y uno de ellos sería volver a conducir el programa Espectáculos, que desde abril se emitiría por Panamericana TV .

“Es un proyecto que se está viendo y, al parecer, todo está bien encaminado. En los próximos días se tiene previsto anunciar este programa. Karen ya tiene experiencia en la conducción de temas de espectáculos. Cuando estuvo al frente de este matutino, le fue muy bien porque tenía buena acogida”, contó una fuente allegada a la esposa de Ezio Oliva.

Hace días atrás, Schwarz deslizó la posibilidad de estar por partida doble, tanto en Latina y Panamericana TV.

“Latina sigue siendo mi casa, siempre hay una unión entre los dos canales y voy a estar en ambos proyectos. No puedo decir mucho, pero creo que he encontrado el quiebre ideal”, expresó la ex reina de belleza.

Recordemos que Schwarz dejó Espectáculos a fines de 2015 y en su reemplazo entró Jazmín Pinedo.