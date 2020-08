Karen Schwarz habló sobre la relación que mantiene con Ezio Oliva, con quien lleva 5 años de casada y 8 de relación. La nueva conductora de “Modo Espectáculos” indicó qué haría si su esposo le es infiel.

La presentadora de Latina comentó que ya había conversado con el cantante sobre si alguna vez es desleal en su relación.

“Le dije: si me eres infiel y me entero, me va a doler, pero serás tú quien pierde a su familia”, dijo Karen Schwarz en entrevista a Trome.

Tras varias semanas de suspenso, Latina dio a conocer la fecha de estreno de “Modo Espectáculos”, el cual será el próximo miércoles 2 de setiembre, programa con el que la exreina de belleza regresa a la pantalla chica tras haber estado alejada de la televisión por más de cinco meses.

Karen Schwarz dejó la conducción de “Mujeres Al Mando” debido a su avanzado estado de gestación y, semanas después, la pandemia por coronavirus obligó a que muchas mujeres embarazadas sean consideradas población de riesgo.

El 20 de mayo, la exMiss Perú dio a luz a la pequeña Cayetana, su segunda hija con Ezio Oliva, para lo cual fue sometida a una cesárea. A finales de mayo, usó sus redes sociales para contar que su pequeña nació con una cardiopatía; sin embargo, con el pasar de los meses está superando este mal.

VIDEO RECOMENDADO

Influencer venezolana responde a Maluma con versión femenina de"Hawái" 30/08/2020