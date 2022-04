Hoy son una de las parejas más sólidas del espectáculo y demuestran que su familia es muy unida a pesar de las circunstancias y el camino que cada uno tiene en sus respectivas carrera. Karen Schwarz y Ezio Oliva hoy están casados y tienen dos hijas, pero al inicio de su romance nada fue color de rosa y así lo contó la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Karen se animó a dar un consejo sobre cómo superar una ruptura amorosa y fue en ese momento que contó cómo inició su relación con quien hoy es su esposo y padre de sus hijas.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí”, escribió.

La conductora de Televisión contó que

Especialistas coinciden en que el Ministerio Público y Contraloría deben actuar. Además, continúa discusión por fallo del TC a favor de Alberto Fujimori. También, Podemos Perú se extinguió en el Congreso. Dejó de ser bancada tras renuncia de Carlos Anderson. Y, los carteros de Leópolis siguen entregando paquetes pese a guerra en Ucrania.

sufrió ´por separarse de Ezio Oliva. “Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no”, compartió.

La conductora de Televisión dijo que sufrió al alejarse de Ezio Oliva. “Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO