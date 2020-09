Luego que Sheyla Rojas, integrante del reality Esto es guerra, afirmara que el programa Espectáculos pierde poco a poco credibilidad por decir "cosas que no son", la conductora Karen Schwarz le pidió a la modelo que no la mencione más.

[Patricio Parodi festejó sus 22 años con Sheyla Rojas y compañeros de 'Esto es guerra']

"Sheyla Rojas, cuando te refieras a Antonio, refiérete a Antonio Pavón. No te refieras ni a este programa ni a mí, en particular, porque tu 'roche' y el de Antonio es de dos. Yo no existo, Sandra no existe, 'Tomate' no existe", dijo Karen Schwarz tras los comentarios de la modelo.

Del mismo modo, los otros conductores Sandra Arana y Antonio Pavón dijeron que si hablan de Sheyla Rojas es porque así lo exige su trabajo y el programa de farándula.

[Sheyla Rojas tras pelea con Antonio Pavón: "Debe comportarse como un caballero"]

"Y mejor a mí que ni me mencione. Eso es lo mejor. Yo mencioné el cumpleaños de Patricio Parodi y me llamó la atención de que no había ningún amigo suyo. Ese es mi trabajo", agregó el torero en referencia a los comentarios de Sheyla Rojas.

Finalmente, Karen Schwarz, dijo que el último lunes defendió la relación que la modelo tiene con Patricio Parodi, así que le pidió que antes de hablar, mire el programa.