A través de una trasmisión en vivo de Instagram, Karen Schwarz reveló que habló con Jazmín Pinedo luego de que se volviera a decir que existe una rivalidad entre ellas pese a que años atrás trabajaron juntas en “Mujeres al Mando”.

“¿Es verdad que le quitaste una marca?”, preguntó uno de sus fans a la esposa de Ezio Oliva, quien respondió: “De qué están hablando por Dios Santo, qué invento, es increíble cómo se inventan la historia y encima con detalles. Es increíble realmente, pero bueno, dejémoslo ahí”.

La conductora de televisión les pidió a sus seguidores que le pregunten por el tema a Jazmín Pinedo, para que también tenga la oportunidad de aclararlo. “Qué barbaridad, me encantaría que también se lo pregunten a Jazmín”, dijo.

Además, confesó que recientemente se comunicó con la popular ‘chinita’ para hablar sobre los rumores. “Cuando yo me enteré de esto ayer, que no entendía nada, le escribí y le dije ‘¿qué está pasando?’ y me dijo ‘tranqui, así es esto’ y efectivamente, sí pues”, comentó Karen Schwarz.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Karen?

Días atrás, Rodrigo González indicó que las exconductoras de “Mujeres al mando” habrían formado una rivalidad por la remuneración de publicidad que recibían al estar en el programa de Latina.

“Lo que pasa es que ellos (producción de Latina) querían a Jazmín y a Karen juntas porque traían los típicos auspicios. (...) Jazmín no quería saber nada de Karen porque ella había averiguado cuánto cobraba Jazmín por tal campaña y ella comenzó a cobrar menos”, comentó el conductor de “Amor y fuego”.

A través de sus Stories, en su cuenta oficial de Instagram, Karen Schwarz puso punto final a las especulaciones y dijo que no está distanciada de su excompañera.

“Qué ganas siempre de querer crear una enemistad con Jazmín Pinedo. Tienen tanta creatividad”, escribió Schwarz junto a una fotografía suya en la que aparece con una mirada perdida, mirando al cielo.

