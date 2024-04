No es todo color de rosa. Karen Schwarz sorprendió al público al revelar algunos aspectos íntimos de su vida matrimonial con el cantante Ezio Oliva durante una entrevista en el programa ‘Mande quien mande’. La conductora de televisión se animó a contar las cosas que no tolera del cantante y resaltó la diferencia en sus estilos de vida.

“Hay cosas que me aturden. Me dices a las 11 o 12 de la noche ‘amor, ¿cenamos?’, y yo estoy con un ojo abierto y el otro cerrado porque me levanto a las 6 de la mañana (…). Llego tarde a todos lados contigo, a todos lados”, reveló.

Otra de las quejas fue la duración de las fiestas, ya que Oliva tiende a querer prolongarlas más allá de lo que Schwarz considera razonable. “Termino saliendo seis de la mañana con el sonido de los pajaritos, que es algo que detesto llegar a mi casa de día”, agregó.

Finalmente, señaló que no tolera el ruido que hace el cantante por las noches. “Cuando las gordas (hijas) ya duermen, por fin lo logré, por fin se quedaron dormidas y de pronto, Ezio empieza con el caño, la ducha... Esas son las cosas que realmente no soporto”, concluyó.

A pesar de sus diferencias, Ezio respondió a las críticas de su esposa con cariño y explicó que disfruta los momentos junto a su esposa durante la noche.

“Soy un poquito nocturno. Yo busco una excusa para ver una peli, o para estar un ratito o ir a comer y, claro, Karen ya está muerta porque se tiene que levantar a las seis de la mañana, cosa que yo no puedo”, reveló.





