Karen Schwarz: "Me arrepiento de algunas cosas que hice en TV"

La conductora del programa ‘ En exclusiva’, Karen Schwarz aseguró que en su nuevo espacio no habrá ‘ampays’ porque ha aprendido de sus errores.

La ex reina de belleza se mostró arrepentida de los excesos que cometió en el pasado, durante su primera etapa como conductora de espectáculos.

“No vamos a manejar esa palabra. Si alguien nos quiere mostrar algo diferente, lo haremos... y, si no, pues no lo haremos. He aprendido mucho en mis 7 años en la televisión y estoy en otra etapa de mi vida”, señaló Karen Schwarz en una entrevista para el diario Trome.

“Me tengo que arrepentir de algunas cosas que hice en televisión, se me fueron de la mano por la tensión, no me estoy justificando, pero ahora he aclarado muchas cosas con algunas personas como Stephanie Valenzuela. Ahora nos vemos, saludamos y reímos. Cometí un error y no se va a repetir”, añadió la ex reina de belleza.

Además, precisó que ‘ En exclusiva’ hablarán de las cosas positivas de los personajes de la televisión: "No vamos a ‘chancarlos’ ni atacarlos". Ahora tiene como prioridad darle alegría a su público.