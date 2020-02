En la reciente edición de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz se tomó unos minutos para ofrecer unas disculpas públicas a Melissa Klug, luego que en un nota se le calificara de “madre desnaturalizada” al informar sobre la crisis que atraviesa la familia de la empresaria.

“¿Es posible que Melissa Klug sea una madre desnaturalizada?”, es como titularon el informe periodística. Ante ello, la esposa de Ezio Oliva, señaló que es doloroso para toda madre que la califican de esa manera.

“Tengo que pedirle disculpas a Melissa Klug si se siente ofendida por lo que está apareciendo abajo en la pantalla. Decirle a alguien 'madre desnaturalizada’, así sea en pregunta, duele y duele muchísimo. No estoy de acuerdo con ese banner, lo digo públicamente”, enfatizó la conductora de televisión.

Cathy Saénz se sumó a los comentarios de Schwarz y aunque no pidió disculpas, aseguró que no están parcializados con Jefferson ni con Melissa. “Nosotros no estamos parcializados, creemos en lo que es justo. Para mí, es justo que que Melissa haga lo que tenga que hacer y guarde silencio. No por eso la van a juzgar y criticarla”, señaló la figura de Latina.

Karen Schwarz se disculpa con Melissa Klug por calificativo que usaron en su programa (Video: Latina)