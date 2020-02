La conductora de ‘Mujeres al Mando’ Karen Schwarz no se quedó callado y arremetió contra los detractores que llenan sus redes sociales con mensajes lleno de odio e insultos tras la salida de Jazmín Pinedo a ‘Esto es guerra’.

“Qué bueno que hay otra parte de la historia siempre. No solamente la que se inventan y la gente se la cree y van repitiendo lo mismo”, dijo Karen Schwarz y le dio la palabra a Cathy Sáenz, a quien la insultaron por una broma que hizo la emisión anterior.

“Ayer salió una promoción cuando estaba Jazmín y yo dije: ‘No estaba muerta estaba de parranda’. Obviamente lo dije porque Jazmín es mi amiga, no la estoy ni fastidiando, pero la gente ataca en redes sociales y a Jazmín le escriben los haters”, contó Cathy Sáenz.

Las conductoras aprovecharon el espacio para aclarar que son buenas amigas de Jazmín Pinedo y que conversan a menudo, pero que no tienen ninguna obligación de hacer públicas esas conversaciones.

"La gente no entiende nada y la gente quiere hacer pelear a la gente porque le da la gana. Cathy y yo somos amigas de Jazmín, nos escribimos por interno y no tengo por qué estar diciendo lo que nos escribimos. Así que gente, no invente historias”.

Jazmin Pinedo mencionada en Mujeres al Mando-Diario OJO