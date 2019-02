Le dicen feo a Ezio Oliva y Karen Schwarz lo defiende así

Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para resaltar los logros que viene obteniendo con su pareja, Ezio Oliva , quien pronto promocionará su música en México.

"Te amo tanto. No puedo creer que ya faltan tan pocos días para que te vayas a México. Asumimos esta aventura con mucho amor y con muchos sueños, mitad de semana allá y los fines de semana acá. Lo lograremos juntos como un puño", escribió la conductora de TV en Instagram.

Luego de este mensaje, una usuaria criticó al ex cantante de Ádammo ante el asombro de la animadora. "Qué hombre para más feo", escribió la mujer.

Sin embargo, la esposa de Ezio Oliva se dio un tiempo para ingresar al perfil de la usuaria Nadine Sandoval y revisar sus fotos para contestarle.

"Me di el tiempo de entrar a ver tus fotos y lo único que te puedo decir es que tienes una linda familia, dos hijos que te alumbran el camino y un esposo que te debe de querer mucho", dijo Karen.

Pero eso no fue todo. La conductora manifestó que si ella había encontrado al amor de su vida en Ezio Oliva, no tenía por qué opinar o criticar al esposo de la usuaria.

" Si es feo o no, él está casado contigo porque te enamoraste de él por muchas razones y tú lo elegiste. Lo mismo me pasó a mí y yo no tengo por qué opinar para mal del hombre que elegiste como compañero de vida", concluyó.

