La conductora del programa ‘En exclusiva’, Karen Schwarz envió consejos a la bailarina, Isabel Avecedo , luego que esta última critica a Tilsa Lozano.

“Yo no tengo nada contra la ‘Chabela’, pero si un día antes te burlas de Tilsa y al día siguiente llega a estar cara a cara contigo, no puedes hacerte la loca y decir que no le dirás nada por respeto a su embarazo. Por último, si te equivocaste lo reconoces, sino sigue para adelante nomás”, señaló al conductora en su programa.

Por el contrario, Karen Schwarz se mostró en total acuerdo con la actitud de la ‘ex ‘vengadora’, quien fue invitada al reality ‘Combate’ donde participa la actual pareja de Christian Domínguez y se portó objetiva.

“Tilsa fue (a ‘Combate’), se sentó como jurado, calificó profesionalmente, porque a pesar de que no le cae (Isabel), le dijo que bailaba lindo. ¡Ay, Chabela! Hay que tener mucho cuidado si no quieres que te sigan generando conflictos”, expresó.