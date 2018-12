No se sueltan. Hace unos días, Rosángela Espinoza y Karen Dejo tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal en plena transmisión de 'Esto es Guerra', y parece que la 'batalla' entre ambas no termina.

La popular 'Chica Selfie', autodenominada la 'Barbie peruana', acusó desde sus redes sociales a Dejo de entrar intempestivamente a su camerino. En sus historias de Instagram, contó que su compañera de programa quería conversar con ella a la fuerza, por lo que optó por llamar a la producción.

Tras el incidente, Karen Dejo habló con el diario Trome sobre Rosángela Espinoza.

"Fui a hablar con ella a su camerino para que me diga en mi cara qué tiene contra mí, por qué ese afán de mortificarme la vida... pero nunca me dio la cara, no fue capaz de mirarme a los ojos, se escabullía, se ponía nerviosa e hizo todo un escándalo", mencionó.

La modelo también fue consultada sobre su relación con Espinoza. Ella declaró desde cuándo la conoce y deslizó que su participación en el concurso de baile 'El gran show' la cambió.

"No teníamos ningún tipo de relación antes de que ella ingrese al

reality, solo la conocía por sus problemas y que 'El gran show' la 'blanqueó'. Yo solo quiero mi tranquilidad, y no voy a permitir que me frieguen la vida", aseguró.