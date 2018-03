Sin pelos en la lengua. La participante de 'Esto es guerra', Karen Dejo , reveló todo lo que realmente piensa de Rosángela Espinoza , quien también también integra el 'reality' de competencias.

La conductora de ‘ Estás en todas’, Sheyla Rojas le preguntó a Karen sobre la popular 'Chica Selfie', quien en un pasado programa señaló que ella “juega sucio”.

“Como no está Yahaira (Plasencia), necesita a quien buscarle la boca porque sino, ella no existe en el programa... ¿Cuándo ella ha compartido conmigo un programa de competencia? Nunca. Yo vengo compitiendo con Melissa Loza, Paloma Fiuza. Si ella (Rosángela) no está acostumbrada, quizás le pueda chocar”, señaló Dejo en el espacio sabatino.

“Hay personas que vamos a una competencia de enfrentamientos para competir verdaderamente, y hay otras que hacen reality... Ella no tendría por qué (tenerme miedo), pero hay que estar todos los días con buena vitalidad”, añadió la ex bailarina, quien no descarta seguir compitiendo con Espinoza.